"A Metamorfose dos Pássaros" de Catarina Vasconcelos estreia-se no festival de Berlim O filme "A Metamorfose dos Pássaros", de Catarina Vasconcelos, vai fazer a sua estreia mundial no Festival de Cinema de Berlim, anunciou hoje a organização da mostra, que revelou o programa da recém-criada secção competitiva Encontros.





Com produção da Primeira Idade, o filme está integrado numa secção que tem por objetivo "apoiar novas vozes no cinema e dar mais espaço a narrativas diversas e a formas documentais no programa oficial", atribuindo prémios a melhor filme, melhor realização e uma distinção especial do júri.

A abrir a secção vai estar o novo trabalho de Cristi Puiu, intitulado "Malmkrog", que o comunicado da Berlinale descreve como um "'tour de force' de palavras e encenação, um fresco que fascina com precisão e invenção".

"Como resultado de uma pesquisa apaixonada, os 15 títulos escolhidos para [a secção] Encontros apresentam a vitalidade do cinema em todas as suas formas. Cada filme mostra uma forma diferente de interpretar a história cinematográfica: autobiográfica, íntima, política, social, filosófica, épica, surreal. Os filmes adotam o desafio de moldar um mundo, em vez de o reproduzir", afirmou, em comunicado, o diretor artístico da Berlinale, Carlo Chatrian.

A 70.ª edição do Festival de Cinema de Berlim vai decorrer entre 20 de fevereiro e 01 de março, sendo a primeira dirigida pela dupla de Mariette Rissenbeek, como diretora-executiva, e Chatrian, na direção artística.

