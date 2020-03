54.ª edição da ModaLisboa termina hoje com Constança Entrudo, Awaytomars e Dino Alves A 54.ª edição da ModaLisboa, na qual estão a ser apresentadas coleções para o próximo outono/inverno, termina hoje, com Constança Entrudo, Hibu, Awaytomars, Ricardo Andrez, Aleksandar Protic, Ninamounah e Dino Alves. nacional Lusa nacional/54-edicao-da-modalisboa-termina-hoje-com_5e64ba6dd2b618196e67a9df





As antigas Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento (OGFE), no Campo de Santa Clara, onde decorre a Feira da Ladra, acolhem hoje, pelo último dia nesta temporada, a ModaLisboa.

Hoje, cabe a Constança Entrudo inaugurar a 'passerelle', por onde passarão também as coleções de Hibu, Awaytomars, Ricardo Andrez, Aleksandar Protic, Ninamounah e Dino Alves.

Embora os desfiles sejam apenas acessíveis por convite, há uma série de outras atividades abertas ao público.

Pela primeira vez, a ModaLisboa apresenta um alinhamento artístico, que inclui hoje atuações de Orchidaceae, às 17:30, e Surma, às 20:30.

Nesta edição, regressaram as exposições da Workstation, a 'pop-up store' (loja temporária) Wonder Room, que funcionará entre as 13:00 e as 22:00 de hoje, e o Check Point, um espaço de encontro da indústria, que inclui oficinas e debates, que exigem inscrição prévia.

E porque a sustentabilidade na indústria da moda é uma preocupação cada vez maior, nesta edição haverá um 'lounge' onde quatro projetos - Catalyst, Fashion Revolution, Planetiers e WWF -- "falam da inovação tecnológica da indústria, das pessoas que fazem as roupas, de como o futuro pode ser verde, de como a água é o bem de luxo mais precioso".

Além disso, há nas antigas OGFE três contentores, personalizados por artistas - Rita Ravasco, Gonçalo Mar e RAF - e espalhados pelo recinto, "onde qualquer pessoa poderá depositar roupa, calçado e têxtil lar que já não queira, mas que tanto outros podem querer".

Os horários e outras informações sobre as atividades podem ser consultados em www.modalisboa.pt.

JRS // TDI

Lusa/fim