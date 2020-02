Williams desenvolve bateria de 1000 kWh para camião de mina A Williams Advanced Engineering (WAE) recebeu a encomenda da Anglo American, empresa de mineração, para desenvolver o maior sistema de pilha de combustível para aplicar a um camião de mina. motores AutoMais motores/williams-desenvolve-bateria-de-1000-kwh-para-_5e4ab8e2e83a5312a743032d





Será um trabalho de monta já que a WAE vai desenvolver o primeiro sistema de alta voltagem deste tipo para um camião de mina. Para se perceber o tamanho da tarefa, a bateria terá uma potência superior a 1000 kWh. O novo camião de mina terá uma pilha de combustível a hidrogénio com a referida bateria, sendo desejo da empresa mineira americana substituir todos os motores diesel da sua frota com esta solução.

A WAE vai fazer uma bateria que seja capaz de enfrentar as mais duras situações e condições, sendo que bateria e sistema será produzido nas instalações da WAE em Grove.

O teste a esta solução será feito na mina Sul Africana de Mogalakwena, com o sistema a usar travagem regenerativa, permitindo uma forte recuperação de energia quando em descida para a mina. Esta projeto faz parte do plano da Anglo American de reduzir as suas emissões em 30% até 2030.