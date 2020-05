O engenheiro alemão cai ocupar o lugar de Axel Andorff, que se muda para a Skoda para assumir a responsabilidade da linha de produtos com plataforma MEB.

Werner Tietz é um engenheiro formado na Universidade RWTH de Aachen (Alemanha), que antes de chegar ao Grupo Volkswagen em 1994, trabalhou em projetos de investigação na sua Universidade relacionados com o processamento de materiais plásticos.

Na Audi, ocupou vários cargos e foi durante muito tempo responsável pelo desenvolvimento de interiores de todos os modelos da marca, rendo passado para a Porsche em 2011, onde foi responsável pelo desenvolvimento da carroçaria e interior de todos os modelos.

Participou também no desenvolvimento do conceito do modelo elétrico Taycane trabalhou na introdução de materiais inovadores em vários dos modelos. A partir de 2018 foi membro do comité executivo da Bentley, onde foi responsável pela criação de uma nova estratégia de desenvolvimento e pelo lançamento das bases para a eletrificação da marca.Werner Tietz passa a ser, assim, Vice-presidente Executivo de Investigação e