Nestes 34 modelos estão incluídos os dois primeiros veículos da gama ID, além de outros seis modelos eletrificados. O ID3 será lançado no verão e logo de seguida aparecerá o ID Next, que poderá chamar-se ID4, sendo construído na base do ID Crozz, um SUV médio. Será vendido na Europa, na China e nos Estados Unidos.

Os outros seis modelos eletrificados são versões híbridas como o novo Golf GTE que deverá estar disponível imediatamente a seguir à chegada da oitava geração do Golf ao mercado a partir de março.

O resto está, ainda, no segredo dos deuses, sabendo-se que há 12 SUV para lançar, capitalizando sobre o sucesso da casa alemã neste segmento. Haverá uma maior dinamização da gama ID, tudo isto no meio de um plano de reestruturação e corte de custos que já poupou, até agora, 2,6 mil milhões de euros. Recordamos que o plano tinha como objetivo cortar 5 mil milhões de euros.

Com todas estas boas notícias de final de ano, a VW diz que está a caminho de registar uma margem de lucro operacional recorde, apesar das vendas globais terem recuado ligeiramente. Porém, a casa alemã ganhou quota em segmentos chave como os SUV que oferecem uma maior margem de lucro operacional.

Não espanta, por isso, que Ralf Brandstatter, o COO da VW, tenha afirnado que 2019 será um ano muito bem sucedido. “Num mercado a encolher, a marca VW ganhou quota de mercado em todo o mundo, melhorando de forma significativa o seu desempenho e o resultado operacional. A reestruturação em curso do nosso ‘core business’ , os aspetos positivos do nosso pacto para o futuro e o sucesso em todo o mundo da nossa ofensiva SUV, foram instrumentais para o sucesso de 2019.”

Este responsável da VW descartou os problemas com os mais duros limites de emissões de CO2 e referiu que “não antecipamos problemas para 2020, antes preparamos soluções para que esses não surjam.”