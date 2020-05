A Seat perdeu o projeto de ser o albergue para uma gama “low cost” elétrica e por isso a Volkswagen procura agora outra forma de a lançar.

Há sensivelmente um ano, Herbert Diess, CEO da Volkswagen, disse que seria a Seat a albergar e a liderar o desenvolvimento de uma gama de produtos elétricos “low cost” com preço inferior a 20 mil euros. Além disso, disse que os sucessores do VW Up, Seat Mii e Skoda Citigo iriam representar um enorme passo rumo a uma ainda maior acessibilidade à mobilidade elétrica.

Quatorze meses depois, tudo mudou: será a VW a assumir a liderança dos projetos porque é assim que faz mais sentido em termos de sinergias de grupo. Era suposto que a Seat colaborasse com o JAC Automobile Group, o parceiro do grupo VW na China para modelos elétricos.

Com tudo isto, a Seat adiou a sua entrada no mercado chinês, referindo o construtor espanhol que esta decisão foi tomada “no quadro da revisão da estratégia global do grupo Volkswagen no que toca a marcas, sistemas de produção e mercados.”

O grupo VW anunciará, brevemente, qual será a marca do grupo ou se será criada uma marca nova para esta gama de produtos “low cost” elétricos.