VW Touareg V8 TDI passou testes de emissões. E sem truques! A VW não se esqueceu do apoucamento que sofreu e fez questão de lançar aos sete ventos que o V8 TDI é, realmente, "Clean Diesel".





Depois do Dieselgate e da autêntica caça ao diesel, poucos falam desse tipo de motores alimentados a gasóleo, mas a VW não se esqueceu do apoucamento que sofreu e fez questão de lançar aos sete ventos que o V8 TDI é, realmente, “Clean Diesel”.

Atitude correta da Volkswagen: com os holofotes virados para si devido ao Dieselgate, pagos milhares de milhões de euros de multas, indeminizações, enfim, muito dinheiro “queimado” com a ambição de querer ser bem-sucedido nos EUA, falar de diesel não é problema. E por isso, a VW não hesitou e assim que recebeu os resultados dos testes europeus RDE (Real Driving Emissions) feito ao Touareg V8 TDI, espalhou-os aos quatro ventos.

O carro foi sujeito a três ensaios RDE feitos por um especialista independente (Emissions Analytics) em três áreas diferentes da Alemanha. Um destes testes foi feito na Baixa Saxónia, outro em Baden-Wurttemberg e na Baviera, passando, também, por zonas em altitude.

E a verdade é que nos três testes feitos ao VW Touareg V8 TDI, os valores ficaram sempre abaixo do limite de NOx permitido pela norma Euro6, 80 mg/km: na Baixa Saxónia registou apenas 10 mg/km, na Baviera registou 13 mg/km e em Baden Wurttemberg, 20 mg/km. A média dos três testes foi de 14 mg/km de NOx.

Este resultado foi possível, diz a VW, graças a tecnologia de tratamento de gases de escape e do sistema SCR, que converte o NOx em vapor inofensivo e nitrogénio com a ajuda do AdBlue, a ureia líquida.

O motor V8 de 4 litros turbodiesel debita 421 CV e 900 Nm de binário a partir das 1250 rpm. Este fortíssimo binário permite andar a baixas rotações, utilizando apenas um turbo, pois o segundo só entra em ação a partir das 2.200 rpm. A caixa de oito velocidades automática e tração integral, permite que a aceleração 0-100 km/h seja feita em 4,9 segundos com velocidade máxima limitada a 250 km/h. Porém, este resultado obtido pelo motor V8 TDI da VW, será o seu canto do cisne, pois a orientação rumo à mobilidade elétrica é prioritária e um motor deste tipo é visto de soslaio. O Touareg V8 TDI deverá ser o último modelo a exibir este belíssimo motor a gasóleo.