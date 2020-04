VW Tiguan GTE PHEV “apanhado” em testes Os nossos camaradas do sítio Carscoops apanharam o novo Tiguan GTE, híbrido Plug In, em testes na Lapónia. motores AutoMais motores/vw-tiguan-gte-phev-apanhado-em-testes_5e8c798e2af29a198bbbb5c6





A Volkswagen tinha apresentado no final de 2015 e início de 2016, dois protótipos do Tiguan GTE, modelo híbido Plug In, um com tração dianteira e outro com tração integral. Não foram a lado nenhum e o Tiguan, ao contrário do Golf e do Passat, nunca recebeu uma versão híbrida recarregável.

A renovação do modelo, prevista para o final deste ano, vai corrigir essa situação e se tudo correr bem, ainda este ano estará à venda em toda a Europa. Assim o SARS Cov.2 deixe.

Nas imagens percebemos que estes são modelos híbridos Plug In pois é bem visível a tampa que cobre a ficha de recarga do Tiguan. Nota-se, também, as diferenças no estilo, com a grelha e os faróis claramente inspirados no Touareg.

O sistema híbrido não deverá ter surpresas, com o motor 1.4 TSI a gasolina, um motor elétrico e uma caixa DSG de dupla embraiagem. A potência deverá andar perto dos 245 CV, suficiente para ultrapassar o aumento de peso com as baterias. O Tiguan GTE não deverá ter tração integral como um dos protótipos de 2015 antecipava com a utilização de um segundo motor elétrico.