A VW encontrou o filão e não quer deixar de o explorar até ao limite e depois da versão de cinco lugares e do Allspace com sete lugares, eis que o Tiguan vai receber o inevitável coupé.

A casa alemã tinha alguma confiança no sucesso do Tiguan e desenhou um plano de produto que incluía várias variantes. Porém, se a primeira geração limitou-se a duas versões, a segunda geração vai ter a versão inventada há algum tempo por falta de novidades, o SUV coupé que é bonito, dá nas vistas, mas reduz versatilidade e, na prática, é pior que as versões “normais”.

E se as imagens que oferecemos são dos nossos colegas russos do sítio Kolesa, o modelo já foi apanhado em testes na China, o que deixa evidente que a industrialização é uma questão de tempo.

A receita para o Tiguan Coupé é a mesma de outros modelos, ou seja, pegando na base do carro normal, o tejadilho está mais baixo e desce até à base do óculo traseiro, muito inclinado e faz parte do portão de acesso à bagageira. A plataforma será a MQB, mas a utilizada no Allspace, ou seja, a mais alongada. Ou seja, enta compensar em espaço para as pernas o que perde em altura. O carro receberá as mesmas mecânicas do Tiguan Allspace, além de mecânicas híbridas e uma versão R. O carro será comercializado em 2021 e deverá ter outro nome certamente.