A descoberta de problemas no software do novo Golf, levou a Volkswagen a suspender as vendas.

Uma situação grave, pois, o software do Golf impede que haja chamadas de emergência automáticas em caso de acidente, algo que é obrigatório na União Europeia desde 2018. A VW vai decidir nos próximos dias como irá resolver a situação e o que fazer com as unidades afetadas, sendo provável que seja feito uma atualização de “software” através de uma chamada aos concessionários.

Recordamos que a Volkswagen iniciou as vendas do Golf este ano, depois de sucessivos atrasos com o avançado sistema informático do veículo, inclusive a função OTA (over the air) de atualização via internet, sendo esta outra das possibilidades de resolver o problema.

O fator de sedução do Golf, no meio de um oceano de SUV e crossover, era a sofisticação digital do carro, com um painel de instrumentos totalmente digital e forte conectividade. Mas a sofisticação é tanta que as dores de cabeça e os “bugs” são mais que muitos.

Esta situação foi descoberta pela própria VW, durante verificações periódicas de qualidade feitas de forma rotineira. A casa de Wolfsburg, de momento, ainda não sabe quantas são as unidades atingidas por este problema, mas por segurança, não há mais entregas de carros novos que estão a ser guardados na Alemanha para serem atualizados, desde já.

Recordamos que a Volkswagen já abriu as suas fábricas, mas teve de adaptar a produção á procura, suprimindo um turno nas linhas que produzem o Golf e duas linhas completas nas unidades que fabricam o VW Tiguan, Touran e o Seat Tarraco.