O Dieslegate e outras questões, mais a chegada dos modelos elétricos da gama ID e a oitava geração do Golf, tiraram os holofotes do Passat. A verdade é que pouco a casa alemã tem feito pelo modelo e na Europa, há apenas algumas versões e com poucos motores. Isto porque no Velho Continente temos as novas limitações de CO2 que deixam em destaque o Polo e o Golf, muito mais eficientes que o Passat. Além disso, os números de vendas são fracos.Porém, nos EUA, as coisas são diferentes: o Passat americano é maior e menos refinado, ou seja, mais espaço, acabamento menos refinado e plásticos de pior qualidade. Então, o que é que vai acontecer ao Passat?

Segundo Johan de Nysschen, CEO da VW EUA, o Passat norte americano vai permanecer em produção durante mais algum tempo, até porque recebeu atualização há pouco tempo. Mas quando for substituído, o carro não terá motores de combustão interna, será apenas elétrico. O que quer dizer que na Europa o Passat poderá ter a mesma estratégia do Golf: motorizações híbridas e uma versão ID totalmente elétrica a complementar.

Quanto ao Arteon, Hein Schafer, vice-presidente sénior para a estratégia e para o marketing de produto da VW, confirmou que apesar de vendas nada entusiasmantes, o Arteon será remodelado no final deste ano. Terá melhores materiais, reforço na qualidade de construção e melhoria no sistema de info entretenimento. O carro terá um estilo revisto e os preços serão revistos em baixa. Mas a grande novidade será mesmo a versão carrinha do Arteon, uma versão menos funcional que a Passat, mas mais “lifestyle”. E não é uma suposição, pois como a foto mostra, a carrinha do Arten está pronta e foi “apanhada” na China. O Artein remodelado e a carrinha chegam ao mercado no final de 2020.