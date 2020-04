VW Golf R surge no Nurburgring despido de camuflagem O Covid-19 não tem parado a atividade das marcas fora das fábricas e como sozinho, dentro de um carro no meio do “Green Hell” do Nurgurgring não há contagio, o Golf R foi “apanhado” em testes. motores AutoMais motores/vw-golf-r-surge-no-nurburgring-despido-de_5e973de0930a9b2d6c4f6441





O novo Golf R estava despido de camuflagem e comprovou que a receita da geração anterior será seguida, agora, na nova geração do Golf. Ou seja, como habitualmente, o Golf R é um “sleeper” e não fogo de artificio como sucede com, por exemplo, o Honda Civic Type R.

Os para choques, as quatro saídas de escape, as saias laterais, as maxilas de travão pintadas de azul, as jantes de liga leve exclusivas e o amplo spoiler traseiro, resumem as alterações face a um comum Golf. O carro usará o motor 2.0 litros sobrealimentado com 333 CV, terá tração integral e caixa DSG.