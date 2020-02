VW Golf R apareceu em testes sem camuflagem A versão mais desportiva da oitava geração do Golf deverá chegar no verão. motores AutoMais motores/vw-golf-r-apareceu-em-testes-sem-camuflagem_5e453afa40d8a912bc62ab49





A versão mais desportiva da oitava geração do Golf deverá chegar no verão.

O carro foi apanhado em testes no circulo polar ártico, mas desta feita sem camuflagem, deixando claro que a VW se mantém fiel ao passado. Ou seja, um carro desportivo, mas discreto. O carro será revelado no “Goodwood Festival of Speed”. O carro terá 330 CV, tração integral, estando previsto que o Golf R Plus seja uma variante exclusiva com cerca de 400 CV.