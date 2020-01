VW Golf GTI: gato escondido com rabo de fora Literalmente assim: antes da estreia no Salão de Genebra, o novo Golf GTI foi “apanhado”... mas só a traseira! motores AutoMais motores/vw-golf-gti-gato-escondido-com-rabo-de-fora_5e258a3cb846211c15920540





Literalmente assim: antes da estreia no Salão de Genebra, o novo Golf GTI foi “apanhado”… mas só a traseira!

Uma vez mais as redes sociais “apanharam” um novo modelo, desta feita o Golf GTI, que será revelado no Salão de Genebra. A imagem foi partilhada no Instagram pelo utilizador “wilcoblox” e mostra a traseira do carro, com um imponente spoiler e um extrator relativamente escavado. Diferenças óbvias face ao carro normal. As jantes de liga leve são iguais ás que já foram vistas em testes. A dúvida permanece sobre o “spoiler”: será que este é o GTI “normal” ou pertence a uma serie especial como o Clubsport ou o TCR? Será que estas versões vão regressar? Bom, a TCR temos algumas dúvidas já que a marca anunciou que iria deixar de competir e desenvolver modelos com motor de combustão interna na competição.

Contas feitas, a VW terá na gama Golf quatro carros com aspirações desportivas até ao final deste ano: o GTI, depois o GTD diesel e, finalmente, o GTE híbrido Plug In. A versão R será adicionada a meio do ano e revelada em Goodwood, no mês de julho.