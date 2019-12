VW Golf e Ford Puma com cinco estrelas EuroNCAP A derradeira bateria de testes da EuroNCAP viu o modelo alemão e o carro da oval azul a impressionarem, conquistando cinco estrelas. motores AutoMais motores/vw-golf-e-ford-puma-com-cinco-estrelas_5dfb4a3229922c79774dbb61





Além do Golf e do Puma, também o modelo elétrico da MG, o ZS EV, recebeu cinco estrelas, juntamente com o Audi Q8, Nissan Juke e MG HS. Foram seis os modelos a receberem nota máxima da EuroNCAP. Porém, há notas piores nesta bateria de ensaios.

O trio Seat Mii, Skoda Citigo e VW Up, foi testado pela primeira vez desde que os modelos foram remodelados e a verdade é que caíram das 5 para as 3 estrelas, pois o sistema de travagem autónoma de emergência passou para o livro dos opcionais quando antes era de série.

Quanto ao modelo elétrico chinês da Airways, o U5 que estará à venda em 2020, recebeu três estrelas, o mesmo se passando com o Kia Niro. A Airways destaca o facto de ter sido a primeira empresa chinesa de veículos elétricos a submeter um carro á EuroNCAP e acredita que vai aprender com este resultado e espera que o U5 seja, em 2020, dos SUV elétricos mais seguros do mercado europeu.

Contas feitas, o Ford Puma alcançou 94% na proteção de adultos em qualquer das vertentes (embate frontal, descentrado, lateral e embate num poste) perdendo algum fôlego na proteção dos peões, devido, sobretudo, excessiva dureza dos pilares A, mas acaba por sair-se bem por ter a travagem autónoma de emergência de série. A oitava geração do VW Golf alcançou a excelência na proteção aos ocupantes devido os muitos sistemas oferecidos de série. Durante 2019, a EuroNCAP testou 55 modelos, com 45 a conquistarem as cinco estrelas.