A Volkswagen deu as mãos à Câmara Municipal de Lisboa e a diversas freguesias da capital, no sentido de distribuir alimentos aos mais necessitados.

A pressão sobre os serviços sociais de todo o país é enorme com o aparecimento de mais pobres e mais famílias a necessitar de alimentos básicos. No sentido de auxiliar esses serviços sociais, a Volkswagen uniu-se ao esforço da autarquia da capital e às juntas de freguesia, emprestando quatro VW Sharan que transportam voluntários nas ações de distribuição de alimentos no terreno.

Para Nuno Serra, diretor de marketing da Volkswagen, “numa situação tão difícil como a que estamos a atravessar, não é possível deixarmos de contribuir para ações de intervenção social junto da comunidade tão meritória como esta.”