VW disponibiliza "navetes" para o Mundial de Futebol Doha 2022





Segundo informações de órgãos de comunicação social, a Autoridade para o Investimento do Qatar (QIA) e a Volkswagen chegaram a acordo para desenvolverem, em conjunto, a infra estrutura necessária para integrar uma gama de modelos autónomos e com mobilidade elétrica na atual rede de transportes públicos de Doha.

Assim, quatro das marcas do Grupo Volkswagen vão colaborar para que o sistema esteja a funcionar em 2022 na altura do Mundial. A Volkswagen Veículos Comerciais (VVC) irá construir um total de 35 I.D. Buzz comerciais que vão poder transportar 4 pessoas em rotas semi-determinadas em redor e através da zona da cidade conhecida como Westbay. A Scania irá desenvolver e produzir 10 autocarros com alta tecnologia que podem transportar maior número de pessoas. Finalmente, as empresas tecnológicas da VW como a MOIA e a AID (Autonomous Inteligent Drive), vão prover tudo o que está ligado á condução autónoma e à mobilidade para que o micro sistema de transporte autónomo funcione.

A VW quer fazer os testes com os I.D. Buzz e com os autocarros da Scania já em 2020, em circuito fechado para em 2021 ser a vez dos testes em condições reais. Se tudo correr bem, o novo sistema de transporte autónomo e elétrico estará pronto para o Mundial FIFA Doha 2022, que se inicia em novembro de 2022.