VW Arteon Shooting Brake “apanhada” sem camuflagem mostra elegância O novo modelo da VW foi fotografado praticamente sem camuflagem, sendo um modelo importante pois será o último modelo não eletrificado da casa e Wolfsburg. motores AutoMais motores/vw-arteon-shooting-brake-apanhada-sem_5e6613e91a16c91991b1c4c2





O novo modelo da VW foi fotografado praticamente sem camuflagem, sendo um modelo importante pois será o último modelo não eletrificado da casa e Wolfsburg.

O Arteon vai receber uma atualização de meio de ciclo e adicionará uma carrinha á berlina, denominada “Shooting Brake”. Foi em 2017 que pela primeira vez se falou sobre uma carrinha para o Arteon, agora chega a confirmação que o modelo de topo receberá esta “Shooting Brake” cujas diferenças face ao carro residem no tejadilho mais longo e na traseira fechada com um terceiro vidro.

A base é a mesma do Passat, pelo que as dimensões serão semelhantes. O carro manterá a frente como dissemos e as portas continuarão sem moldura. A superfície vidrada é mais estreia e afilada que a do Passat, o que é normal. No interior, acredita-se que tudo será semelhante ao Golf, pelo menos em termos de tecnologia e da utilização dos ecrãs para substituir o painel de instrumentos, por exemplo.

Pelas fotos, percebe-se que o Arteon será remodelado, mas de forma ligeira, aproveitando o estilo atraente do carro, evoluindo e não revolucionando.

Não há ainda confirmação sobre os motores, embora não seja complicado adivinhar que o carro utilizará o motor 2.0 litros a gasolina e gasóleo, com caixas de dupla embraiagem e tração dianteira ou integral. Haverá uma versão R com um motor de 330 CV. Não está prevista eletrificação para o Arteon, ficando o topo de gama como o último carro não eletrificado da VW.