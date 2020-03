VW Amarok terá sucessor feito com base no Ford Ranger A Volkswagen vai manter a aposta no Amarok, mesmo depois da Mercedes ter abandonado o Classe X, fazendo a nova geração com base no Ford Ranger. motores AutoMais motores/vw-amarok-tera-sucessor-feito-com-base-no_5e71f172d2b618196e6ca7e2





A Volkswagen vai manter a aposta no Amarok, mesmo depois da Mercedes ter abandonado o Classe X, fazendo a nova geração com base no Ford Ranger.

O novo Amarok será fruto da mais recente parceria entre a VW e a Ford, que oferecerá plataforma igual para os dois modelos. O desenho que publicamos é oficial e foi apresentado durante a apresentação de resultados do grupo VW.

Claro que o desenho é exagerado, como sempre, mas há muitas pistas do estilo VW no desenho e a frente pode ser um fator de destaque do Amarok.

Cavas das rodas musculadas rodas grandes, boa distância ao solo e um aspeto de robustez, deixam água na boca. Porque mesmo que o desenho esteja exagerado, o Amarok será bem mais ousado que o existente.

O projeto nasceu no verão de 2019 e a Ford desenvolverá os modelos para a Europa, África, Médio Oriente, Ásia Pacifico e América do Sul, devendo chegar ao mercado no início de 2022, sendo que os modelos conhecerão características bem diferentes em termos de estilo para se diferenciarem no mercado. Mais pormenores daqui a alguns meses.