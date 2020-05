O sistema foi lançado nos Estados Unidos com enorme sucesso e por isso vai trazê-lo para a Europa.

Chama-se “Volvo Valet Maintenance Pickup and Delivery” e, na essência, é uma forma de controlar a dispersão do SARS Cov-2, ao recolher em casa do cliente do veículo para manutenção e depois devolvê-lo, convenientemente esterilizado, ao cliente.

Desta forma não há contacto do cliente com o concessionário e o plano de manutenção pode ser cumprido sem risco.

Para isso basta contactar o concessionário, marcar a reparação a fazer e esperar que venham buscar o carro na data aprazada. O sistema “Volvo Valet” tem uma aplicação que permite aos clientes saber onde está o seu carro em tempo real e receber notificações sobre os progressos da manutenção ou da reparação pedida. Depois, o carro será devolvido pelo mesmo processo.

O sistema será lançado em primeiro lugar no Reino Unido, depois na Alemanha, Bélgica, França, Espanha, Dinamarca, Grécia, Hungria, Irlanda, Noruega, Polónia, Suíça e Portugal.

Nos EUA, o sucesso tem sido enorme e foi isso que encorajou a Volvo a trazer o programa para a Europa, depois de oferecer algo semelhante na China através da plataforma chinesa “WeChat”. Recordamos que a Volvo lançou, também um serviço de vendas online em toda a Europa que foi atualizado com um sistema de “live chat” que permite mais interação entre cliente e concessionário e uma personalização do atendimento total.