No âmbito do seu compromisso com a eletrificação, as versões “mild hybrid” chegam agora a Portugal os Volvo S60 e V60.

O sistema de hibridização suave da Volvo foi apresentado em 2019 nos modelos XC60 e XC90, oferecendo um motor de combustão interna com um motor de arranque/gerador com tecnologia de 48 volts que interage com o sistema de recuperação de energia do automóvel. Desta forma, consegue-se alguma redução dos consumos e das emissões e recuperando energia cinética das travagens.

O Volvo S60 está disponível com a motorização B5 a gasolina com 250 CV e caixa automática, com dois níveis de equipamento: Inscription e R-Design. Os preços arrancam nos 50.034 euros. O Volvo V60 tem um maior leque de escolhas. Para lá do motor B5 com 250 CV a gasolina, pode escolher o B4, também a gasolina, com 197 CV, ambos com caixa automática. A primeira tem dois níveis de equipamento (Inscription e R-Design), a segunda em cinco (Momentum Core, Momentum, Momentum Plus, R-Design e Inscription). Os preços começam nos 44.136 euros.