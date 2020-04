Este novo serviço tem como objetivo oferecer vendas à distância para quem quiser comprar um Volvo.

Disponível emwww.volvo.pt, o Volvo Remote Salespermite escolher entre as propostas online ou simplesmente configurar o carro com todo o equipamento desejado. Depois, bastará pedir uma proposta e o concessionário selecionado entrará em contacto e acompanhará todos os passos do processo.

Também será possível solicitar financiamento para que se concretize o negócio de forma suave, segura e sem contratempos.

No caso de retoma do automóvel atual, bastará enviar os dados da viatura para assim se obter uma cotação, sem compromisso e sujeita a reavaliação posterior. O novo Volvo será posteriormente entregue em casa do cliente.