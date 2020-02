Volvo refresca gama S90/V90 e oferece nova motorização híbrida Para lá de uma revisão ligeiríssima dos dois modelos, a Volto ofereceu à gama S90/V90 a motorização híbrida suave pela primeira vez desde o seu lançamento. motores AutoMais motores/volvo-refresca-gama-s90-v90-e-oferece-nova_5e54016e84a13912995f07d1





Para lá de uma revisão ligeiríssima dos dois modelos, a Volto ofereceu à gama S90/V90 a motorização híbrida suave pela primeira vez desde o seu lançamento.

Esta nova mecânica que utiliza a tecnologia 48 volts com um motor de arranque gerador e recuperação de energia na desaceleração e travagem, reduzirá os consumos em 15%. Estará disponível em toda a gama (incluindo o V90 Cross Country) e será a primeira vez que o S90/V90 terá uma motorização deste tipo.

As restantes alterações são realmente mínimas a uma gama que está no mercado desde 2016. Há novos para choques, novos faróis de nevoeiro, na traseira novos farolins LED e pela primeira vez foram instaladas luzes indicadoras de mudança de direção ativas.

No interior tambºem foi refrescado com o “Advanced Air Cleaner” cujo filtro de partículas defendo o habitáculo e melhora o ar a bordo, com um gráfico a ser exibido no ecrã do sistema de info entretenimento. Algo que já estava disponível nas versões vendidas na China. Há, agora, duas portas USB-C que toma o lugar das tomadas de 12 volts, sendo adicionado, também, o carregamento sem fios. O sistema de som Bowers&Wilkins foi melhorado e há mais uma enorme série de opcionais disponíveis. Desconhece-se quando é que os renovados S90/V90 chegam a Portugal e qual será a atualização de preços.