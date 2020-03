Volvo recolhe 750 mil veículos devido a um defeito no sistema de travagem de emergência O problema com o sistema de travagem autónoma de emergência, detetado pela FDM, federação de automobilistas dinamarqueses, vai levar a Volvo a recolher quase 750 mil veículos. motores AutoMais motores/volvo-recolhe-750-mil-veiculos-devido-a-um_5e735ef78ca77d19679a40ac





O problema com o sistema de travagem autónoma de emergência, detetado pela FDM, federação de automobilistas dinamarqueses, vai levar a Volvo a recolher quase 750 mil veículos.

Afetando 736.430 carros, o defeito foi “apanhado” durante um ensaio feito no final de 2019 ao XC60. Segundo a FDM (Forened Danske Motoreje), “o defeito foi descoberto num ensaio alargado a sistemas de ajuda á condução e de segurança (ADAS), sendo que a travagem autónoma de emergência do Volvo XC60 falhou consistentemente. Ou seja, o sistema do XC60 não aplicava os travões quando o deveria fazer, falhando em todos os testes quando airávamos o carro para a almofada que fazia de obstáculo e que, em todos, fez funcionar a travagem autónoma de emergência.”

O vídeo mostra, claramente, que o sistema não funciona e por via disso, a Volvo levou para as suas instalações o veículo utilizado, onde foi descoberto que todos os modelos fabricados desde 21 de janeiro de 2019, de todas as gamas, podem estar afetados.

Segundo a marca sueca, o problema está no mau funcionamento do “software” do sensor colocado no para brisas e por isso vai recolher todos os veículos afetados para fazer a atualização devida. Um porta voz da Volvo referiu que “este sistema de apoio – desenhado para travar o carro em situações específicas e apenas quando uma colisão está eminente – pode não funcionar como o pretendido em certas situações e a determinadas temperaturas. Isto quer dizer que o sistema pode não travar o carro como se pretende face a determinados obstáculos, pedestres ou ciclistas. Seja como for, em caso de peões ou ciclistas, o sistema oferece, sempre, um aviso sonoro e visual, bem como ajuda à travagem. Por isso, os carros afetados são seguros de utilizar, pois o sistema de travagem do veículo não é afetado pelo problema da travagem autónoma de emergência, funcionando normalmente. Até agora, não temos nenhum relatório de incidentes, acidentes ou ferimentos físicos ligados a este problema.”

A Volvo já está a contactar com os proprietários – muitos deles em Portugal, desconhecendo-se a cifra total entre nós – para contactar os concessionários e corrigir, de forma gratuita, o problema com o software do sistema autónomo de travagem.