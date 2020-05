A parceria entre a Volvo e a Luminar vai culminar na aplicação da tecnologia LIDAR na próxima geração de veículos da casa sueca.

Será a primeira tecnologia de condução totalmente autónoma da Volvo, abrindo portas para o futuro da mobilidade sem condutor. Assim, anova plataforma Volvo SPA 2 receberá hardware para a condução autónoma no início da sua produção, projectada para 2022, com o LiDAR perfeitamente integrado.

Os automóveis baseados na SPA 2 receberão atualizações automaticamente e, caso os clientes o pretendam, o “Highway Pilot”, que permite uma condução totalmente autónoma em auto-estrada,será activada caso se verifiquem as condições de segurança ideais em função da localização geográfica detectada. Para ativar o Highway Pilot, a tecnologia funciona com o software de condução autónoma e com as câmeras, com os radares e com os sistemas de backup para funções como a direção, a travagem e a energia das baterias.

Para além do Highway Pilot, a Volvo Cars e a Luminar também estão a estudar o papel da tecnologia LiDAR na melhoria dos novos sistemas de assistência ao condutor (ADAS) e a possibilidade de a equipar de série todos os novos automóveis baseados na plataforma SPA2 com um sensor LiDAR.

A tecnologia da Luminar é baseada nos sensores LiDAR que emitem milhões de impulsos de luz laser para detectar com precisão a localização dos objetos, digitalizando o ambiente em 3D, criando um mapa temporário em tempo real sem a necessidade de conectividade à Internet.

Sobre o assunto, Henrik Green, vice presidente para pesquisa e desenvolvimento da Volvo, referiu que “a condução autónoma tem o potencial para se tornar numa das tecnologias mais importantes da história, caso seja introduzida com responsabilidade e segurança. Fornecer aos nossos futuros automóveis a visão necessária para tomar decisões seguras é um passo importante nessa direção. Em breve, o seu Volvo poderá conduzir de forma autónoma em autoestradas quando determinar que o é seguro fazer. Nesse momento, o automóvel assumirá a responsabilidade pela direção e o condutor poderá relaxar, tirar os olhos da estrada e as mãos do volante. Com o tempo, as atualizações automáticas irão expandir as áreas onde o automóvel poderá conduzir sozinho. Para nós a introdução desta autonomia terá de ser feita de uma forma segura e gradual. ”