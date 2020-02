Volvo acredita que crescimento de vendas dos PHEV ajudará a evitar multas A marca sueca acredita que o rápido crescimento das vendas dos modelos híbridos Plug In será suficiente para evitar as multas por excesso de CO2. motores AutoMais motores/volvo-acredita-que-crescimento-de-vendas-dos-_5e3bf1f5ec64cc12b3889683





O ano de 2019 foi de sucesso para a Volvo, com seis recordes consecutivos de vendas, terminando o ano com um número nunca antes alcançado pela casa sueca: mais de 700 mil unidades vendidas em 12 meses.

Contas feitas, foram 705.452 veículos comercializados pela Volvo em 2019, um crescimento assinalável face a 2018 onde venderam 642.253 unidades. É o sexto ano da marca a bater recordes de vendas. No Velho Continente, a subida foi de 7,2% para 341.200 unidades e na China o crescimento foi de 18,7% para 154.961 veículos. Em Portugal, a Volvo comercializou 6.385 unidades em 2019.

Olhando a estes números, a Volvo obteve uma receita de 25,9 mil milhões de euros, mais 8,5% que em 2018 com a margem de lucro operacional a subir 0,8% para 1,34 mil milhões de euros.

O XC60 é o carro mais vendido da Volvo com 204.981 unidades (mais 8,4%), seguido do XC40 com um crescimento de 84,4% para 139.847 unidades, sendo o XC90 o terceiro mais vendido com 10.729 veículos comercializados.

A Volvo tem sido uma das marcas que mais se tem empenhado na redução da pegada ambiental e alem de ter pronto o XC40 Recharge, produto totalmente elétrico, vai oferecer uma variante PHEV de todos os seus modelos. E a verdade é que conseguiu comercializar 45.933 unidades com esta motorização (V60 e S60 à cabeça das vendas), mais 22,9% que em 2018, sendo de registar o facto de 15.594 daqueles modelos terem sido vendidos nos últimos três meses do ano, com o XC60 e XC90 à cabeça.

A responsável financeira da Volvo, Carla de Geyseleer, afirmou durante a apresentação dos resultados de 2019 que o crescimento das vendas de modelos híbridos Plug In “permitem-nos estar confiantes que vamos atingir os nossos objetivos de emissões na Europa ainda em 2020.” A Volvo acredita que 20% das suas vendas serão de produtos eletrificados, acrescentando a CFO da Volvo que “não está nos nossos planos pagar qualquer multa que seja!”

A Volvo irá lançar cinco modelos elétricos até 2025, debaixo da marca Recharge, com o primeiro a ser o XC40, referindo Hakan Samuelsson, o CEO da casa sueca, que a Volvo garantiu o fornecimento de baterias com a LG Chem e a CATL, “permitindo, assim, que metade da nossa produção em 2025 seja de carros elétricos.” Recordamos que a Volvo deseja reduzir a sua pegada ecológica em 40%, incluindo nisso a diminuição de 50% das emissões de CO2 de cada veículo durante o seu ciclo de vida e a redução de 25% do CO2 emitido pela Volvo no processo de fabrico e na operacionalidade.