A gama de modelos ID já tem o ID3, o ID4 e está a caminho um essencial citadino conhecido como ID.1.

A Volkswagen já tinha anunciado que queria estar a produzir um milhão de veículos elétrico em 2025, tendo a ambição de antecipar esse objetivo já para 2023. Claro que com o ID.3 e o ID.4 isso não seria possível e olhando ao sucesso relativo que a Peugeot e a Opel estão a experimentar com o 208 e o Corsa elétricos, respetivamente, a chegada do ID.1, citadino e, posteriormente, o ID2, esse sim o rival direto do e-208 e e-Corsa.

Por isso a marca está a acelerar o desenvolvimento do carro sendo oficial que a VW terá um ID.1 com diversas versões – ID1 Crozz e ID.1 e-Roomzz – que serão instrumentais para alcançar o objetivo.

A plataforma será, como em todos os modelos ID, a MEB específica para produtos elétricos, num formato mais curto e compacto com um tamanho não superior a 3,6 metros. Terá a escolha de duas baterias: 24 ou 36 kWh, o que permitirá oferecer uma autonomia máxima de 300 km em ciclo WLTP.

O ID.1 só chegará ao mercado em 2022, chegando pouco depois o ID.2, desconhecendo-se mais características e valores de preços indicativos, embora seja pertinente fazer um exercício simples: olhando aos preços do ID.3, o ID.1 e o ID.2 nunca poderá superior a 25 mil euros, com o ID.1 a ficar abaixo dos 20 mil euros.