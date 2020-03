Volkswagen não consegue fazer previsões para 2020 devido ao Coronavírus O grupo Volkswagen avisou que o alastrar do Coronavírus torna impossível fazer uma previsão sobre as contas do grupo em 2020. motores AutoMais motores/volkswagen-nao-consegue-fazer-previsoes-para-_5e70d8462259591961040b9c





O grupo Volkswagen avisou que o alastrar do Coronavírus torna impossível fazer uma previsão sobre as contas do grupo em 2020.

Este anúncio foi feito depois de Herbert Diess, CEO do grupo VW, ter anunciado as contas de 2019, onde foi experimentado um crescimento dos lucros, devido às fortes vendas de modelos SUV.

No mês de fevereiro, a VW tinha anunciado que as vendas iriam estabilizar ao nível do experimentado em 2019 e previa um lucro operacional entre 6,5 e 7,5% em 2020, embora tudo sujeito a fatores externos.

Frank Witter, diretor financeiro do grupo VW, tudo está diferente e não há possibilidade de perceber como será o ano, dependendo tudo da severidade desta crise sanitária, dizendo que “atualmente é, praticamente, impossível de fazer uma previsão séria sobre o resultado de 2020.”

Em 2019, o grupo VW viu o lucro operacional subir 22% para 16,9 mil milhões de euros, graças a fortes vendas de carros com elevada margem de lucro, menores custos com os processos do Dieselgate. Os excelentes resultados da VW, Porsche, Seat e Skoda e o regresso aos lucros da Bentley ajudaram a este excelente resultado.

“A pandemia de Coronavírus apresenta-nos desafios financeiros e operacionais desconhecidos. Seremos bem sucedidos em ultrapassar esta situação se juntarmos esforços, colaborarmos todos e se mantivermos a moral elevada dentro do grupo” referiu nesta ocasião Herbert Diess.