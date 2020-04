A nova geração do líder de vendas entre os SUV na Europa, recebe um novo estilo, mais tecnologia e uma versão R desportiva.

É apenas um desenho, mas é oficial e mostra como será o novo Tiguan, um modelo que é um sucesso e que caminha a passos largos para o milhão de carros vendidos por ano (910.926 em 2019). A versão Allspace de sete lugares manter-se-á, mas só será renovada depois. Uma versão desportiva R está prevista para a gama Tiguan.

Para além da frente que bebe alguma inspiração na mais recente geração do Golf, o Tiguan utilizará a tecnologia LED nos faróis e farolins, enquanto o interior será alvo de uma maior renovação. Mais tecnologia, mais digital, seguirá o caminho do novo Golf e do Passat. Ou seja, irá receber a mais recente evolução do sistema de info entretenimento da VW.

Todos os mais recentes desenvolvimentos em termos de ajudas á condução e de segurança estarão no novo Tiguan, incluindo a possibilidade de condução autónoma. Igualmente prevista está a inclusão de uma versão GTE híbrida Plug In, para lá das mais recentes versões dos motores TSI e TDI (gasolina e diesel) utilizados no Golf.