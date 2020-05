Para já estão limitadas á Alemanha estas iniciativas financeiras que protegem os desempregados com créditos vencidos e estimular o consumo.

No que toca às medidas de estímulo ao consumo, aplicam-se a modelos novos e usados, arrancam esta sexta feira e prolongam-se até 31 de julho. O objetivo da VW é evitar que o consumidor sinta insegurança na compra.

Segundo Juergen Stackmann, “queremos oferecer um primeiro forte estímulo para que os consumidores regressem às compras pois de acordo com o instituto de pesquisa GfK, o sentimento do consumidor alcançou um mínimo histórico em abril. Temos de tomar medidas que tenham um efeito positivo no ambiente de confiança do consumidor.”

O plano é muito semelhante ao programa norte americano “Comunity Diven Promise” e que permite moratórias de até 90 dias do pagamento de rendas mensais, sem juros, ou então extensões de leasing durante seis meses. Para os novos clientes, a moratória é de 120 dias para o pagamento da primeira renda cm zero por cento de juros para créditos até 72 meses de veículos novos. A VW perdoará seis meses de pagamentos (com o milite de 750 dólares/mês) para quem tenha perdido o emprego. Quem quiser comprar um carro usado certificado pela VW, é oferecido um financiamento até 60 meses sem juros.