A VW está a retomar à normalidade o ritmo de produção nas fábricas chinesas e já começou a pré-produção do SUV ID.6.

Enquanto o mundo luta com o SARS Cov-2, a China parece ter sacudido a ameaça da Covid-19 e começa a acelerar rumo à normalidade, com a produção automóvel já retomada, anunciando a Volkswagen o início da pré-produção do SUV ID.6. E até publicou uma imagem do veículo nº1.

Claro que na imagem não se percebe ser este o ID.4 (o carro não tem frente), mas a inscrição “Lounge SUVe” deixa a pista que este será o SUV, pois o ID Roomzz é conhecido por esse nome. É verdade que o carro só estará à venda em 2021 e na China, já que na Europa só em 2022, mas esta pré-produção significa que são modelos para os ensaios finais já com carros definitivos para validar tudo o que já foi feito até agora.