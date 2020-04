Volkswagen ID3 continua atrasado devido a problemas de software Segundo os órgãos de comunicação social alemães, continua o pesadelo com a tecnologia a bordo do ID3 e até já se fala de um sistema operativo comum com a Daimler e a BMW. motores AutoMais motores/volkswagen-id3-continua-atrasado-devido-a_5e846649dcab6f199a369531





Segundo os órgãos de comunicação social alemães, continua o pesadelo com a tecnologia a bordo do ID3 e até já se fala de um sistema operativo comum com a Daimler e a BMW.

A data de lançamento continua a ser o verão de 2020, mas a verdade é que os problemas com a tecnologia e, sobretudo, com o software do ID3, continuam a dar dores de cabeça aos técnicos da Volkswagen.

Uma vez mais foi o “Suddeutsche Zeitung” quem trouxe á estampa que houve carros a sair da linha de fabrico em Zwickau, antes da paragem devido à Covid-19, completamente “mortos”, ou seja, produzidos sem o software necessário para ser utilizados. Perante tantas dificuldades, a VW está a encarar a possibilidade de instalar em todos os modelos uma versão mais básica do sistema operativo nestes carros problemáticos. O restante seria instalado depois, mas a verdade é que, internamente, o sistema operativo é descrito como um “absoluto desastre”!

Ao que parece, a Volkswagen não contratou os técnicos suficientes para ser possível concertar os problemas. O que é um problema quando a marca quer vender mais de 100 mil unidades a nível global – e o ID3 representa uma larga fatia desse objetivo – até ao final do ano. Além disso, só assim será possível cumprir com as regras sobre emissões de CO2 e evitar as pesadas multas previstas.

Ou seja, a Volkswagen, apesar da confiança do seu CEO, Herbert Diess, dificilmente conseguirá cumprir com a meta de lançar o carro no verão, ainda por cima com os problemas de produção deitados pelo Coronavírus. Por isso mesmo, a Volkswagen foi levada a encetar conversações com a Mercedes para criar um sistema operativo comum, tendo sido conhecido, depois, que a BMW também já tinha encetado contactos com a Mercedes sobre o mesmo assunto. Curiosamente, os três rivais são proprietários do consórcio Here, que produz mapas e sistemas de localização. Mas fazer o mesmo sistema operativo poderá ser encarado como uma quebra das leis da concorrência.