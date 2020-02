Volkswagen está à procura de um novo diretor financeiro O CFO da Volkswagen, Frank Witter, vai abandonar o cargo em 2021, após o gigante alemão não lhe ter renovado o contrato para lá dos cinco anos habituais, por pedido do alemão. motores AutoMais motores/volkswagen-esta-a-procura-de-um-novo-diretor-_5e4fb8b6ee210512b2d19105





O CFO da Volkswagen, Frank Witter, vai abandonar o cargo em 2021, após o gigante alemão não lhe ter renovado o contrato para lá dos cinco anos habituais, por pedido do alemão.

Recordamos que Frank Witter deveria terminar o contrato no final deste ano, mas foi recentemente renovado até junho de 2021, de acordo com desejo expresso do CFO e da empresa, no sentido de permitir á Volkswagen encontrar um sucessor com o tempo e a ponderação necessárias.

Com estes 16 meses, há tempo para a transição até á libertação do veterano responsável financeiro da Volkswagen, onde Witter entrou em 1992. Com 60 anos, o CFO da VW passou a maior parte da sua carreira na casa alemã tendo sido essencial para a navegação desta enorme nau durante as ondas provocadas pelo Dieselgate, surgida em 2015, um mês antes de ter tomado conta do departamento financeiro.

Frank Witter ajudou a estabilizar a empresa face ao violento impacto, financeiro e reputacional, do Dieselgate, usando as reservas financeiras em seu favor para manter a produção e a inovação, alcançando resultados recordistas e consertando a relação da VW com os mercados de capital.

Frank Witter conheceu um momento menos feliz com a oferta publica de venda da divisão de camiões Traton, que acabou por ser colocado em espera sem resultados evidentes. Witter aprovou o investimento brutal na atual saga elétrica do grupo, avaliada em 60 mil milhões de euros, juntando-se ao DIeselgate que, até agora, custou 30 mil milhões de euros. Perante esta situação, a VW está á procura de um novo diretor financeiro.