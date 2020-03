Volkswagen diz que vendas na China estão a crescer a bom ritmo O grupo alemão vê com agrado as vendas a subirem na China, acreditando que o valor quadruplique já em março. motores AutoMais motores/volkswagen-diz-que-vendas-na-china-estao-a_5e835439fed2021973b3e105





O patrão da Volkswagen na China, Stephen Woellenstein, disse que “estamos cautelosamente otimistas que os piores efeitos desta crise já estejam para trás de nós.” A procura ainda é limitada, mas a VW está já preparada para aumentar a produção em todas as fábricas chinesas, estando apenas duas ainda fechadas.

A VW acredita que no final do mês de março, as vendas subam até ao milhão de unidades, uma evolução significativa face aos 250 mil carros vendidos em fevereiro. “Há cada vez mais sinais que mostram que o negócio está a recuperar. A meio do ano, estaremos capazes de regressar ao plano do ano anterior. A esperança está a regressar ao mercado chinês” sublinhou Stephen Woellenstein.

Seja como for, a Volkswagen está a prever um recuo das vendas entre 3 e 15% no mercado chinês, a casa alemã vai fazer um investimento superior a 4 mil milhões de euros este ano na China, sendo que 40% dessa verba será dedicada à mobilidade elétrica. Para aquele responsável, “assumimos que a recuperação vai continuar e que estaremos a funcionar num mercado normalizado em 2021.”