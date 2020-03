Volkswagen confirma ID3 no Verão e afirma ser mais barato que um diesel ou gasolina Numa tentativa de aumentar a sedução do ID.3, a Volkswagen decidiu começar a fazer comparações, debruçando-se sobre a matemática que, aparentemente, diz ser mais barato o ID.3 que um modelo a gasóleo ou gasolina. motores AutoMais motores/volkswagen-confirma-id3-no-verao-e-afirma-ser_5e6ba02a23994a197a1ea9e6





Para a VW, o modelo elétrico é mais barato de manter e de comprar. De acordo com a casa de Wolfsburg, a versão base do ID.3 (a que tem a bateria de 45 kWh e uma autonomia de 330 km) tem um preço de 23.430€, já com as benesses fiscais em vigor na Alemanha. Assim sendo, o carro é mais barato que um VW Golf 1.5 TSI com 130 CV ou que um Golf TDI 115 CV. Isto na Alemanha, onde é oferecido um subsídio ambiental que entrega 6.570 euros a quem comprar carros elétricos com preço até 47.600 euros, 5.570 euros para modelos com preço entre aquele valor e 77.600 euros.

Com estes benefícios fiscais, um ID.3 Pro, equipado com a bateria de 58 kWh e autonomia de 420 km, fica abaixo dos 35 mil euros, sendo mais barato que o antigo e-Golf.

A VW diz que além de ter um preço acessível, o ID3 terá um custo mensal de utilização inferior em 70€ face aos modelos semelhantes com motor de combustão interna. Contas feitas, a economia anual será de 840 euros. Em termos de seguro, o ID.3 será mais barato que um carro comum, na Alemanha, mesmo que tenha de ser verificado, independentemente da quilometragem.

Além destas contas, a Volkswagen confirmou o lançamento do ID.3 no verão, descartando os rumores de adiamento para 2021, tendo como preocupação inicial os 30 mil carros da First Edition que já foram reservados.