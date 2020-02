Volkswagen adia lançamento do ID4 para junho no Salão de Detroit Estava tudo acertado para que fosse o Salão de Nova Iorque a ser o palco para o lançamento do SUV ID4, mas a VW vai adiar de abril para junho a revelação. motores AutoMais motores/volkswagen-adia-lancamento-do-id4-para-junho-_5e3c0e37f0a7d512829e318a





Afinal, será o renovado Salão de Detroit, agora no mês de junho, quem receberá a estreia absoluta do ID4. Uma decisão para a qual ainda não há nenhuma justificação, pese embora o facto das dificuldades com a eletrónica e com a tecnologia embarcada, primeiro na oitava geração do Golf, depois com os problemas de que padeceu o ID3 (a ser produzido sem a totalidade do software que é depois introduzido manualmente), não custa nada perceber que terá sido essa a causa desta decisão.