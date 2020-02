Volkswagen aceitou pagar 830 milhões de euros para terminar processo ligado ao Dieselgate na Alemanha O escândalo espoletado em 2015, já custou mais de 30 mil milhões de euros ao grupo Volkswagen e hoje a casa alemã aceitou gastar mais 830 milhões de euros para fechar um acordo com a VZBV, a associação alemã dos consumidores, após as negociações terem ido parar ao tribunal de Braunschweig. motores AutoMais motores/volkswagen-aceitou-pagar-830-milhoes-de-euros_5e595cf233b593129ad1fc5c





Foi a VZBV quem intentou o processo em nome dos clientes da Volkswagen prejudicados pela utilização do software ilegal que permitia “enganar” os testes de emissões em laboratório. Estima.se que sejam perto de 260 mil pessoas que fazem parte do processo e são elegíveis para receberem indemnizações. Os valores que cada um receberá oscilam entre os 1350 euros e os 6257 euros, dependendo da idade do modelo e da sua versão. Este acordo não coloca fim numa série de outros processos que continuam latentes em outros países.