Venha conhecer connosco 40 anos de criações e conceitos da Citroen Desde 1919 que se reconhece à Citroen uma capacidade de pensar "out of the box" e uma inovação tecnológica que caminhava à frente dos produtos.





Vamos, então, viajar até 1980, ano em que a Citroën apresentou-se no Salão Automóvel de Paris com um veículo invulgar que deixou boquiaberto o mundo automóvel naquela edição do “Mondial de l’Automobile”. Não tinha perspetivas de comercialização, chama-se Karin.

Citroen Karin

Este protótipo refletia aquilo que a casa francesa fazia desde os seus primórdios: meditar sobre o futuro do automóvel e tentar estar um passo adiante das tendências. Exemplos? O C-10, desenvolvido tendo como pano de fundo a gota de água, forneceu um antegosto do que seriam os monovolumes. O C-10 era o estudo de um automóvel compacto, económico e aerodinâmico. Quanto ao Karin, tinha formas trapezoidais e estética piramidal sobre rodas. Era uma visão sobre a evolução do automóvel para as próximas décadas, fruto do trabalho de Trevor Frost. Tinha um interior com três lugares, com o condutor posicionado ao centro, podendo lidar com todas as funções do veículo a partir do volante. O que redundou deste Karin? Os vários modelos Citroën dos anos 80 e 90, como o BX, o AX ou o XM nasceram daqui.

Citroen C-10

A Citroen recorreu a múltiplos protótipos para dar a conhecer as suas ideias sobre novos tipos de veículos e novas formas de utilização inteligente da tecnologia no automóvel.

Citroen Activa 1

Em 1988, oActiva 1deu a conhecer ao mundo a suspensão hidrativa com sistema antipatinagem, que mais tarde equiparia tanto o Citroën XM como o Xantia. Alias, o Active 1 foi a base para o Xantia. A aerodinâmica é também um aspeto chave em protótipos como oC-Metissede 2006. Arrojado, baixo peso e motorização eficiente, refletia as preocupações com a eficiência que há 14 anos já se sentiam de forma evidente.

A Citroen consegue viver “out of the box” e partiu para o mundo virtual com o GTbyCitroën. Arrojado com estilo poderoso e robusto, viveu confinado ao mundo virtual no jogo “Gran Turismo 5”.

Citroen Revolt

Revolt e Survolt foram os protótipos lançados pela Citroen em 2010. Conceitos já a pensar, há dez anos, na emoção que se deve associar á motorização elétrica. A aposta era em veículos elétricos plug-ine híbridos com um estilo arrojado e de elevado desempenho. Nessa mesma linha de raciocínio, nasceu o CXperience Conceptem 2016. Estreava o programa “Citroën Advanced Comfort”, combinando uma silhueta ousada e tecnologias de vanguarda num ambiente luminoso e num isolamento sensorial dos ocupantes que buscam o maior bem-estar.

Citroen Survolt

Citroen C-Buggy

Claro está que nestes 40 anos de protótipos e conceitos, a Citroen não deixou de lado a vertente do lazer. Dai propostas como o Citroën C-Buggy, apresentado em 2008, o Tubik, inspirado no furgão Type H de 1948 ou o Cactus Mde 2015. O SpaceTour Riper Ripp Concept, era uma autocaravana compacta, sólida e extraordinariamente prática.

Citroen Tubik

No que toca à sua visão sobre o futuro do automóvel, a Citroën aponta decisivamente para a eletrificação e para o conforto. Por isso, em 2000, lançou o Osmose, modelo ousado que antecipava tendências como a partilha de carro e a utilização remota por aluguer para cumprir um determinado percurso, além de incorporar ecrãs sensíveis ao toque, sistemas de câmara traseira, ecrãs com informações de trânsito e hibridização com modo 100% elétrico.

Citroen AMI One Concept

Mais recentemente, a Citroen revelou o Ami One Concept, embrião do mais recente lançamento da marca, o divertido AMI que oferece uma nova alternativa de mobilidade urbana, apostando na partilha, na condução autónoma e na conectividade. Por seu turno, o 19_19 Concept, destinado a viagens e deslocações mais longas, adota uma abordagem absolutamente inovadora em matéria de autonomia, conforto e performance.