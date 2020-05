Será, provavelmente, a coisa mais estranha que jamais verá nos próximos meses: um Tesla Model 3… Cabriolet!

Todos sabemos que a Tesla só faz o Model 3 com uma carroçaria ao contrário do que sucede com outros construtores, mas alguém achou isso redutor, nomeadamente a NewPort Convertible, empresa norte americana que já destapou carros como o Maybach. Basta consultar o sítio da empresa (clique aqui) carregar na bandeira portuguesa e conhecer o trabalho destes engenheiros norte americanos e, quem sabe, comprar um Tesla Model 3 Cabrio!

Esta não é uma novidade em termos de Tesla, pois nas realizações da NewPort Convertible, está por lá um Model S cuja conversão em cabrio custa 30 mil dólares, com a capota manual, 40 mil dólares com acionamento elétrico.

Claro que este preço é só da conversão do carro em cabriolet, terá de enviar um Tesla Model 3 para os rapazes trabalharem.

A empresa diz que a capota foi testada na chuva e no vento, que é resistente e estanque e que oferece um maior prazer de condução por andar de cabelos ao vento. Olhe as fotos e decida se gosta e se vale a pena gastar dinheiro. Nós aqui no AUTOMAIS temos um veredicto: horrível!