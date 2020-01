Toyota volta a fabricar peças para os Supra clássicos Através da sua divisão de clássicos, a Toyota vai voltar a fazer peças para os Supra clássicos, mas com maior qualidade que originalmente. motores AutoMais motores/toyota-volta-a-fabricar-pecas-para-os-supra_5e1891f48362ff1c25ca0013





Através da sua divisão de clássicos, a Toyota vai voltar a fazer peças para os Supra clássicos, mas com maior qualidade que originalmente.

A divisão chama-se GR Heritage e a divisão de peças “GR Heritage Parts Project”, nascida para ajudar a recuperar os modelos clássicos da Toyota, nomeadamente, o Supra. A ideia é a produção de peças para o Supra A70, produzido entre 1986 e 1993 e, depois, para o A80, que se manteve á venda até 2002.

As peças estão disponíveis no Japão, Estados Unidos da América e Europa, e podem ser encomendadas através de uma janela especifica que está no sítio de internet da Gazoo Racing, denominada “Heritage”. Ou então, encomendar num concessionário.

As peças vão ser diferentes de acordo com as regiões geográficas, mas para o A70 estão disponíveis puxadores das portas, instrumentos como o nível de combustível, logótipos e legendas e veios de transmissão e semi eixos. Já para o A80, estão disponíveis faróis, puxadores de portas e peças para os travões. O próximo carro a receber atenção da “GR Heritage Parts Project” será o Corolla AE86, seguindo-se o Celica e o MR2.