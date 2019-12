Toyota vai manter-se no segmento dos citadinos com Aygo com alma SUV O abandono do segmento dos citadinos por parte das marcas começa a ser evidente, mas a Toyota não quer saber disso e opta por estratégia diferente. motores AutoMais motores/toyota-vai-manter-se-no-segmento-dos_5df772030ec193799ae88b2a





O abandono do segmento dos citadinos por parte das marcas começa a ser evidente, mas a Toyota não quer saber disso e opta por estratégia diferente.

Para a casa nipónica, é importante manter presença no segmento dos citadinos, pois não é só na Europa que a marca vende carros pequenos. No caso específico do Velho Continente, a Toyota quer aproveitar as cada vez menos ofertas citadinas para aumentar as suas vendas. E para isso, desenhou uma estratégia que passa por oferecer o pequeno carro para a cidade com alma de SUV. A imagem que reproduzimos com a devida vénia á revista britânica Autocar, mostra um renovado Aygo musculado e com ares de SUV, aquilo “que o meu povo gosta”.

Quando alguns começam a abandonar o segmento e o responsável pela Toyota Europe, Matt Harrison, refere que “o atual Aygo é um negócio rentável para nós”, percebe-se porque razão a Toyota vai insistir. Curiosamente, a Toyota será a única a ganhar dinheiro com um citadino, pois bem o grupo VW nem o grupo PSA o conseguem fazer e por isso vão abandonar o segmento.

Sabem qual é a razão para o sucesso? É que a Toyota vende 100 mil Aygo e o pequeno citadino recebe toda a tecnologia já desenvolvida em outros modelos, diminuindo, assim, o custo final do carro. E como diz Matt Harrison, “eu percebo que alguns construtores não tenham capacidade para fazer dinheiro com os carros do segmento A e com as novas tecnologias, as coisas são cada vez piores. Mas nós vemos ali uma oportunidade para manter e reforçar a presença e não sair do segmento.”

A verdade é que a aposta nos híbridos por parte da Toyota vai render frutos desde já e que entre 2021 e 2025, estarão no mercado mais de três modelos totalmente elétricos. Quanto ao Aygo, lá para 2021 teremos novidades e pelas declarações de vários responsáveis da Toyota, vai surpreender. AH! e já agora dizer que a Toyota tem planos para vender um milhão de veículos elétricos em 2025, mas o Aygo não será um deles.