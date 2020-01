Toyota vai lançar na Europa uma versão com motor 2.0 litros do Supra Negado aquando da apresentação do Supra, sabia-se que no Japão havia um carro com motor de 4 cilindros com 2.0 litros. Eis que esse carro chega ao Velho Continente já em março. motores AutoMais motores/toyota-vai-lancar-na-europa-uma-versao-com_5e1ee2b519454c1c0d33288a





O bloco 2.0 litros debita 258 CV e 400 Nm de binário, permitindo uma aceleração 0-100 km/h em 5,2 segundos, aproveitando o facto de ser mais leve, mas mantendo a distribuição de peso 50/50 do Supra GR com motor de seis cilindros. Tal como sucede com o motor de seis cilindros, este bloco de 2.0 litros vem da BMW, a tração é feita às rodas traseiras e o carro emite entre 156 e 172 gr/km de CO2.

Aproveitando o menor peso que mitiga a diferença de potência face ao motor de 3.0 litros, o Supra GR com bloco 2.0 litros leva apenas 0,8 segundos mais a cumprir o exercício de aceleração 0-100 km/h, sendo a velocidade máxima semelhante á do BMW Z4 sDrive30i, equipado com este mesmo motor.

A maior leveza reside, precisamente, no propulsor, com menos uma centena de quilos que o seis cilindros. O responsável pelo projeto, Tetsuya Tada, referiu que para alcançar “a estabilidade em curva e uma direção ágil, trabalhamos muito para reduzir o peso do carro e conseguir manter a distribuição deste na fórmula 50:50. Foi desafiante, mas não queríamos falhar nos nossos compromissos.”

O carro está equipado com jantes de liga leve de 18 polegadas, bancos forrados em Alcantara, ecrã do sistema de info entretenimento com 8,8 polegadas e uma série de sistemas de segurança que incluem deteção de peões, manutenção na faixa de rodagem e travagem autónoma de emergência.

A Toyota oferece um pacote opcional Connect que inclui sistema de navegação, maiores capacidades de conectividade, suspensão adaptativa e travões melhorados. Como dissemos, o Supra com motor 2.0 litros estará á venda a partir de março, desconhecendo-se preços e quando chegará a Portugal.