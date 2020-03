Toyota vai acionar linha de crédito de 9 mil milhões de dólares O número em ienes é de 1 trilião, em dólares qualquer coisa como 9 mil milhões, em euros são 8,09 mil milhões de euros, o valor da linha de crédito que a Toyota vai acionar. motores AutoMais motores/toyota-vai-acionar-linha-de-credito-de-9-mil-_5e820a0d1a16c91991bc8c00





Esta linha de crédito será suportada pelo Sumitomo Mitsui Banking e pelo MUFG Bank, sendo acionada pela Toyota para que possa ter os recursos necessários para enfrentar a galopante pandemia de Coronavírus.

Apesar da Toyota ser das empresas mais sólidas do mundo e ter o mais forte perfil de crédito do mundo, os juros cobrados vão ser mais elevados porque as agencia de “rating” continuam o seu hediondo papel de juntar miséria à desgraça, tendo a Moody’s reduzido o “rating” da dívida da Toyota de Aa3 para A1, deixando em aberto a possibilidade de baixar ainda o nível.

A Toyota disse através de um porta voz que “continuaremos a avaliar, constantemente, as necessidades de recursos e liquidez e neste momento ainda nada está decidido no que toca ao recurso a essa linha de crédito. A pandemia do Coronavírus poderá “queimar” 170 mil milhões de ienes ao lucros dos cinco maiores construtores japoneses, segundo estudos da Goldman Sachs Group.