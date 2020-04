A casa japonesa continua a recolher frutos da sua aposta forte na tecnologia híbrida, tendo tomado decisões complicadas como o afastamento dos motores diesel numa altura em que todos os queriam. Hoje, já vendeu mais de 15 milhões de unidades híbridas, provando que a sua visão era a correta.

Foi em 1997, há 23 anos (!) que a Toyota lançou o Prius, o primeiro híbrido produzido em massa. Hoje, são 44 os modelos diferentes que a casa japonesa oferece tendo, nestes amos reduzido a emissão de CO2 em 120 milhões de toneladas.

No Velho Continente, a Toyota vendeu mais de 2,8 milhões de unidades, permitindo a atual gama de produto da marca acomodar, sem grandes problemas, a limitação de emissão de CO2 em 2020 e 2021. Outra vantagem dos sistemas híbridos da Toyota reside numa afirmação da Toyota: 50% dos quilómetros feitos pelos utilizadores são realizados em modo de zero emissões, graças á gestão do sistema híbrido da Toyota.

Os planos da Toyota continuam a ser ambiciosos, servidos por modelos cada vez mais interessantes e, definitivamente, nada aborrecidos, como o atual Corolla, C-HR e RAV4, a que se vão juntar o Yaris e o Yaris Cross, sendo este um SUV-B muito interessante. Contas feitas, serão lançados 40 modelos novos ou renovados até 2025, com prevalência das mecânicas híbridas e o fim dos motores convencionais a gasolina. Entre estes 40 novos modelos, estão, pelo menos, 10 totalmente elétricos.