Toyota Supra e BMW Z4 com vida complicada nos EUA A coisa não está fácil para o novo Supra e para o Z4 nos EUA, pois foram premiados com mais uma campanha de recolha, desta feita devido a defeitos nas luzes. motores AutoMais motores/toyota-supra-e-bmw-z4-com-vida-complicada-nos_5dfa4d5cab7e607966e45212





A coisa não está fácil para o novo Supra e para o Z4 nos EUA, pois foram premiados com mais uma campanha de recolha, desta feita devido a defeitos nas luzes.

A NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) lançou uma operação de recolha de modelos da Toyota e da BMW, desta feita abrangendo, também, o Série 3, num total de 245 unidades, todos devido a problemas com as luzes.

A descrição da NHTSA diz que “algumas luzes do lado direito ou esquerdo podem perder a função.” Esta situação deve-se a problemas do circuito impresso da unidade de controlo dos faróis que, de forma inadvertida “poderá ter, durante o processo de fabricação, ter um dos pontos de soldadura ficado deslocado e contaminado com detritos.” Ficam, assim, afetadas as luzes principais, os indicadores de direção, incrementando potenciais problemas e risco de haver um acidente.

Contas feitas, são 177 Toyota Supra, produzidos entre 15 e 25 de julho de 2019, 37 unidades do BMW Z4 sDrive 30i e M40i, produzidos entre 16 de julho e 20 de agosto de 2019. Estão, igualmente, incluídos 31 exemplares do 330i e 330i xDrive, feitos entre 22 de julho e o dia 18 de outubro de 2019. A recolha e reparação destes modelos será feita a partir de 17 de janeiro de 2020.