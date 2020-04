Toyota quer ajudar a passar o tempo com miniaturas do GT86 em papel Demasiado tempo sem fazer nada é aborrecido e pode gerar algumas dificuldades, pelo que fazer trabalhos manuais pode ser uma boa ideia. motores AutoMais motores/toyota-quer-ajudar-a-passar-o-tempo-com_5e86fb431a16c91991be609f





Demasiado tempo sem fazer nada é aborrecido e pode gerar algumas dificuldades, pelo que fazer trabalhos manuais pode ser uma boa ideia. A Toyota dá uma ajuda.

Basta munir-se de papel – mais ou menos grosso para endurecer as superfície do modelo – cola e tesoura, alguma paciência e poderá fazer uma coleção de modelos Toyota, baseados no GT86, com várias decorações importantes da história da Toyota na competição.

São seis modelos com seis decorações diferentes que se inspiram nos modelos que a Toyota levou até ao Festival de Goodwood de 2015, quando a marca celebrou os 50 anos de presença no Reino Unido.

Se tiver uma impressora com capacidade para papel A3, melhor, mas o A4 também serve. O resto é maior ou menor habilidade com a tesoura e a cola, sendo que a Toyota estima que cada modelo leva uma hora a ser construído. Desafiamos os nossos leitores a construírem os modelos, fazerem fotos e publicarem aqui nos comentários ou na página do Facebook. Prometemos publicar todos aqui no AUTOMAIS.

Link para descarregar os modelos

GT86 Watanabe

GT86 Shelby

GT86 Ove Andersson

GT86 IMSA

GT86 Castrol

GT86 ESSO Ultran