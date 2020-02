Toyota pode lançar um Corolla GR com a mecânica do Yaris GR-4 O Corolla foi bem-recebido e o aspeto musculado do carro “grita” por uma versão mais desportiva que o 2.0 HDF híbrido. E parece que a Toyota está pronta para isso. motores AutoMais motores/toyota-pode-lancar-um-corolla-gr-com-a_5e45488084a139129959ce89





O excelente acolhimento que o Yaris GR-4 teve, motivou a Toyota e o seu líder, Akyo Toyoda, a pensar oferecer ao Corolla uma versão GR mais musculada. Dai até pegarem no motor do Yaris GR-4, é um passinho. O bloco de 1.6 litros sobrealimentado tem 268 CV, mas no Corolla pode aparecer com 250 CV ou menos.

A Toyota Gazoo Racing terá de decidir se segue o caminho da Hyundai N com o i30N ou apostar na luta com o Honda Civic Type R, o novo VW Golf R ou o próximo Ford Focus RS. Esperemos que sigam esta última via, confirmando que o carro terá uma caixa manual de seis velocidades e a plataforma TNGA reforçada como no Yaris e no Yarus GR-4. Sabe-se, igualmente, que a Toyota GAzoo Racing vai lançar uma gama de novos produtos cm base na gama existente, mantendo a aposta nos híbridos com reforço dos “Plug In”. Isto porque a Toyota facilmente cumpre as regras europeias de emissões de CO2 com os híbridos e futuros elétricos, além do Mirai a hidrogénio, abrindo um postigo para modelos mais radicais da Toyota Gazoo Racing.