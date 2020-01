Toyota Land Cruiser receberá nova geração em 2021 e poderá ser híbrido O Land Cruiser é um veterano da gama Toyota e um dos últimos a defender a tecnologia chassis-cabina separados e grande capacidade fora de estrada com motores diesel ou gasolina de grandes dimensões. motores AutoMais motores/toyota-land-cruiser-recebera-nova-geracao-em-_5e25dcee9057451c02fb0613





O Land Cruiser é um veterano da gama Toyota e um dos últimos a defender a tecnologia chassis-cabina separados e grande capacidade fora de estrada com motores diesel ou gasolina de grandes dimensões.

Nascido em 2007, o J200 é o SUV mais antigo do mercado mundial, recebeu várias atualizações, mas nunca no conceito. Ao que parece 2021 vai ser o ano da grande mudança, com o J300 a mudar muita coisa face ao atual modelo.

Começa, desde logo, pela nova plataforma Toyota New Global Architecture (TNGA) que poderá ser monobloco ou manter chassis e carroçaria separadas. Depois, a maior diferença reside na oferta de uma motorização híbrida, possivelmente, a utilizada no LS500h com 300 CV e 356 Nm de binário, com caixa CVT e4 tração integral permanente. O motor V8 a gasolina desaparecerá, ficando por saber se a Toyota vai, ou não, acabar com o motor a gasóleo no Land Cruiser.

O carros será maior, mas mais leve que o atual modelo, oferecerá maior comodidade e espaço interior devido a uma alongada distância entre eixos e o interior será radicalmente diferente do atual. Muitas ajudas á condução e á segurança farão parte do equipamento do J300.