Toyota GT86 Black Edition lançado no Japão e inspirado no Corolla AE-86 Se o GT86 foi uma espécie de oportunidade perdida – o carro é brilhante, mas falta potência e sobretudo binário – mas a Toyota não desiste dele.





No Japão, as séries especiais feitas com base no GT86 nascem como cogumelos e a ultima chama-se Black Edition e presta tributo a um carro icónico, o Toyota Corolla AE86/Sprinter Trueno GT Apex Black Edition, lançado em 1986 e produzido em apenas 400 unidades. O Toyota GT86 Black Edition tem a mesma combinação de cores: preto e bronze nas jantes de 17 polegadas e nas faixas que correm ao longo da lateral do carro. O spoiler traseiro está pintado de preto, o piso do carro está protegido e o farol de nevoeiro traseiro é semelhante aos da F1.

Esta versão especial tem travões Brembo com maxilas vermelhas com quatro pistões e discos ventilados, e amortecedores Sachs. O interior é todo preto e tem pequenos detalhes em bronze, os bancos estão forrados em Alcantara e pele virada e cima do painel de instrumentos. Na mecânica ficou tudo igual. Só vão ser produzidas 86 unidades divididas entre modelos com caixa manual e automática, reservadas para o mercado italiano.