Toyota GR86 está confirmado para 2021 A imagem é dos nossos camaradas da revista britânica Autocar e mostra o novo GR86 e o novo BRZ, que terão motores com 255 CV. motores AutoMais motores/toyota-gr86-esta-confirmado-para-2021_5e7b808b54821b1985b38092





A imagem é dos nossos camaradas da revista britânica Autocar e mostra o novo GR86 e o novo BRZ, que terão motores com 255 CV.

Não há nenhuma confirmação oficial, mas uma apresentação feita aos concessionários norte americanos verteu para a internet e correu mundo. Foi a Allcarnews, uma habitual fonte de novidades do mundo automóvel no Instagram, quem colocou online uma apresentação que revela o facto do novo modelo estar planeado para ser lançado no verão de 2021.

O carro vai chamar-se GR86, terá uma nova plataforma e um motor turbo com 255 CV, estando a incerteza sobre se continuará a ser um bloco de 2.0 litros ou de 2.4 litros “boxer” que a Subaru utiliza nos EUA.